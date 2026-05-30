В Новосибирске скончался Владимир Бакуров — сын Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова

В организации рассказали, что Владимир Бакуров долгие годы помогал сохранять память о героях Великой Отечественной войны. Он передавал в Центр редкие документы, фотографии и личные воспоминания об отце. Коллеги и друзья отметили, что это занятие стало для него делом всей жизни. В Центре подчеркнули: именно благодаря таким людям история остаётся живой и не превращается в сухие архивные записи. Сотрудники организации выразили соболезнования родным и близким Владимира Бакурова.