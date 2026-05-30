В Новосибирске скончался Владимир Бакуров — сын Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова

В Новосибирске ушёл из жизни Владимир Бакуров — сын Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. О его смерти сообщили в Центре истории развития Ленинского района.

Источник: Сиб.фм / Центр истории развития Ленинского района

В организации рассказали, что Владимир Бакуров долгие годы помогал сохранять память о героях Великой Отечественной войны. Он передавал в Центр редкие документы, фотографии и личные воспоминания об отце. Коллеги и друзья отметили, что это занятие стало для него делом всей жизни. В Центре подчеркнули: именно благодаря таким людям история остаётся живой и не превращается в сухие архивные записи. Сотрудники организации выразили соболезнования родным и близким Владимира Бакурова.

Дмитрий Бакуров был известным советским офицером-артиллеристом, полковником. Звание Героя Советского Союза он получил в 1943 году за подвиг при форсировании Днепра. В ходе одной из операций его батарея первой переправилась на занятый немцами берег и удерживала плацдарм до подхода основных сил.

После войны Дмитрий Бакуров жил в Новосибирске, занимался общественной работой и военно-патриотическим воспитанием молодёжи. В 2013 году ему присвоили звание почётного жителя города.