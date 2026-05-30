В Таганроге после ночной атаки утром 30 мая отменили беспилотную опасность

В Таганроге завершили отражение ночной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге отменили режим беспилотной опасности, действовавший после массированной ночной атаки. Об этом утром 30 мая сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

— Внимание — отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — говорится в публикации главы города.

Ранее Светлана Камбулова сообщила, что минувшей ночью город пережил массированную воздушную атаку. Дрон попал в частный дом, в результате пострадали мужчина и женщина — оба госпитализированы. Из-за падения обломков повреждения получили коммерческие предприятия, погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар потушили, утечки нефтепродуктов нет.

Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что в порту Таганрога из-за удара загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Также повреждения были зафиксированы в других районах области.

