В Комсомольске-на-Амуре ранее судимая женщина украла бельё из магазина, спрятав этикетки под коврик

В Комсомольске-на-Амуре 49-летняя местная жительница похитила бельё и продала его на рынке.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 49-летнюю местную жительницу за кражу женского белья из розничного магазина. Женщина спрятала сорванные этикетки под коврик в примерочной, а похищенное сбыла случайному прохожему. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в полиции Комсомольска-на-Амуре, с заявлением о хищении имущества организации в городской отдел полиции обратилась представительница одного из розничных магазинов города. Ущерб, нанесённый торговой точке, составил более трёх тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её. Ею оказалась 49-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и отбывала наказание в исправительных колониях.

Органом дознания была восстановлена картина преступления. Установлено, что злоумышленница находилась в помещении розничного магазина и стояла возле витрины с женским нижним бельём. Выбрав момент, она взяла понравившееся ей бельё и прошла в примерочную. Там, оставшись без присмотра, фигурантка сняла с вещей этикетки и спрятала их под коврик. Похищенное бельё женщина убрала в свою сумку и беспрепятственно скрылась с места преступления. В дальнейшем она продала украденное имущество неизвестному лицу в районе рынка за полторы тысячи рублей. Вырученные денежные средства злоумышленница потратила на продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

