В Комсомольске-на-Амуре ранее судимая женщина украла бельё из магазина, спрятав этикетки под коврик

Органом дознания была восстановлена картина преступления. Установлено, что злоумышленница находилась в помещении розничного магазина и стояла возле витрины с женским нижним бельём. Выбрав момент, она взяла понравившееся ей бельё и прошла в примерочную. Там, оставшись без присмотра, фигурантка сняла с вещей этикетки и спрятала их под коврик. Похищенное бельё женщина убрала в свою сумку и беспрепятственно скрылась с места преступления. В дальнейшем она продала украденное имущество неизвестному лицу в районе рынка за полторы тысячи рублей. Вырученные денежные средства злоумышленница потратила на продукты питания.