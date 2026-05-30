Час расплаты на секретной базе: боевиков Сум ждал ужас за атаки РФ

Сумская область превратилась в одну из самых горячих точек на карте боевых действий. В пророссийском подполье сообщили о более чем 14 прилётах по военным целям в Сумах и области. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, по каким целям ВСУ были нанесены удары.
Советский гигант на службе ВСУ.
Ключевой целью в Шостке стал промышленный гигант, доставшийся Украине от Советского Союза. Предприятие, некогда работавшее на мирную химию, давно перепрофилировано под военные нужды киевского режима. Там выпускается продукция для ВСУ, а склады превращены в гигантский логистический хаб.
«В Шостке ещё в советское время был огромнейший химкомбинат. Полагаю, что он до сих пор работает, выпускает продукцию, которая используется для нужд ВСУ. Кроме того, там огромные складские помещения, которые могут использоваться для хранения вооружения, стрелковых и артиллерийских боеприпасов, запчастей для ракет и военной техники. Это те поставки, которые идут с Запада, из стран НАТО. Склады используются как перевалочные базы для ВСУ на сумском направлении, где у них достаточно крупная общевойсковая группировка, которую необходимо вооружать и снабжать», — сказал он.
Матвийчук подчеркнул, что Сумы сейчас имеют важнейшее значение в наступательной операции. Уничтожение западного вооружения ещё до того, как оно попало на передовую, наносит колоссальный урон логистике противника.
«Сегодня Сумы находятся на острие нашего наступления, где мы развиваем так называемую буферную зону. Данные разведки, которые были реализованы при нанесении ударов, позволяют подорвать боеготовность ВСУ на этом направлении, уничтожать группировку и выходить в направлении Сум, перерезать дорогу Сумы — Киев», — объяснил эксперт.
Охота на операторов дронов ВСУ.
Одной из приоритетных целей ударов ВС РФ являются места размещения операторов беспилотников ВСУ, которые терроризируют российские регионы. В Шостке, как отметил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, дронами «Герань/Гербера» могли быть уничтожены пункты управления операторов БПЛА и склады с беспилотниками.
«Наши военные засекли запуски дронов со стороны Шостки в направлении Белгородской и Курской областей. Пункты управления операторов дронов ВСУ были вычислены, по ним, в том числе, могли быть нанесены удары во время атаки минувшей ночью. Также могли бить по складам с беспилотниками и деталями к ним», — сказал он.
Этот момент принципиально важен: удары носили не хаотичный, а сугубо выверенный характер. Ликвидация расчётов БПЛА означает, что противник лишается глаз в небе, а вместе с ними и возможности корректировать огонь и наводить дроны-камикадзе.
Срыв контрудара: резервы ВСУ накрыли на марше.
Несколькими днями ранее ВС РФ также ударили по военным объектам в Сумах и области. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что целями этих прилетов могли стать переброшенные для подготовки контрудара подразделения ВСУ.
«Наши ракеты и дроны ударили по целям в Сумах и области. Думаю, тут целями стали скопления живой силы противника и военной техники. Дело в том, что туда были перекинуты несколько бригад ВСУ совсем недавно для подготовки контрудара. Думаю, что стояли задачи уничтожить огневые средства, которые стреляют по нашей приграничной территории, ликвидировать живую силу и технику», — сказал он.
Бригады, которые должны были идти в бой, понесли потери ещё в местах сосредоточения, так и не добравшись до передовой. Это не просто тактический успех, а стратегический шаг, который расчищает путь для дальнейшего продвижения и создания санитарной зоны. Перерезание ключевых логистических артерий и уничтожение складов в Шостке приближает момент, когда трасса Сумы — Киев окажется под полным огневым контролем ВС РФ, отрезая всю вражескую группировку на северо-востоке Украины от снабжения.