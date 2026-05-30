Синоптик Позднякова раскрыла, как будет меняться погода в июне

Летнее тепло вернется в Москву в начале июня. Подробнее о том, как будет меняться погода в первый летний месяц, эксклюзивно для aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«В первую пятидневку месяца погода вернется к норме, без кратковременных дождей не обойдется. Но в целом летнее тепло к нам вернется», — отметила Позднякова.
Говоря о погоде на праздничные выходные с 12 по 14 июня, синоптик отметила, что ожидается потепление до +22…+25 градусов.
«В предстоящие праздничные дни с 12 по 14 июня холодной погоды не ожидается. Температура воздуха достигнет +22…+25 градусов в дневные часы, что обрадует большинство людей. Существенных осадков в эти дни не ожидается», — добавила Позднякова.
При этом синоптик отметила, что пока долгосрочные прогнозы показывают противоречивую картину.
«Модели, которые рассчитывают данные на предстоящий месяц, каждый день дают противоречивую информацию, она постоянно меняется», — уточнила собеседница aif.ru.
Синоптик Ильин ранее заявил, что конец июня в Москве может быть жарким.