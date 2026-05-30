В ГД рассказали, что плановая проверка газа в квартирах не должна быть внезапной

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Службы обязаны минимум за неделю предупреждать жильцов о плановой проверке газа в квартирах. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
«По правилам безопасности специализированная организация обязана проверять газовое оборудование в квартирах и частных домах не реже одного раза в год. О проверке жителей должны предупредить заранее — минимум за семь дней. Обычно информацию размещают в подъезде и общедомовых чатах», — сказал депутат.
По его словам, как правило стоимость плановой проверки уже включена в тариф на содержание жилья. «Поэтому дополнительно оплачивать ее жильцам не нужно», — пояснил парламентарий.
Не пустить специалистов газовой службы для плановой проверки газа нельзя, но они должны предъявить удостоверение и прийти в тот день, который указан в объявлении, отметил Колунов.