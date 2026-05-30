Зеленский покинул Киев, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что Зеленский серьёзно отнёсся к предупреждениям МИД Российской Федерации об ответных ударах по центрам принятия решений в столице Украины.
«Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Зеленский», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что бегство Зеленского из Киева «при первых признаках опасности стало для него привычной практикой». По его словам, заложником таких действий Зеленского оказался весь народ Украины.
«Украинцы оказались в затруднительном положении, и в некоторых отношениях, особенно пока Зеленский остаётся у власти, они мало что могут изменить», — заявил Меркурис.
Напомним, в МИД РФ заявили, что атака украинских сил на Старобельск в Луганской народной республике исчерпала запас терпения, после чего российские военные начинают наносить планомерные удары по объектам военной промышленности в Киеве.
По словам секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, удар по Киеву, о котором предупреждали в РФ, может случиться в любой момент.