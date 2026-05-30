Суд приговорил убийцу к 30 годам за расправу над украинкой в Лондоне

Галина Хойсан разорвала отношения с Музыкой после нескольких лет «бурных отношений», но он продолжал преследовать и запугивать ее. Женщина обращалась в полицию с заявлениями о насилии, домогательствах и преследовании. Переехав в Гринвич, чтобы сбежать от него, Хойсан обнаружила в самокате дочери устройство слежения после того, как Музыка сказал ей, что знает, в какой парк она ходит. Она передала устройство в полицию, а также сообщила, что он приходил к ней домой и украл ее телефон. За семь дней до убийства девушка добилась судебного запрета на преследование.