Суд приговорил убийцу к 30 годам за расправу над украинкой в Лондоне

В Лондоне вынесен приговор 34-летнему Юрию Музыке, который выслеживал свою бывшую девушку с помощью трекера, спрятанного в самокате их маленькой дочери, а после зарезал ее. Мужчина приговорен к тюремному заключению сроком не менее 30 лет. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает британская газета Metro.
Галина Хойсан разорвала отношения с Музыкой после нескольких лет «бурных отношений», но он продолжал преследовать и запугивать ее. Женщина обращалась в полицию с заявлениями о насилии, домогательствах и преследовании. Переехав в Гринвич, чтобы сбежать от него, Хойсан обнаружила в самокате дочери устройство слежения после того, как Музыка сказал ей, что знает, в какой парк она ходит. Она передала устройство в полицию, а также сообщила, что он приходил к ней домой и украл ее телефон. За семь дней до убийства девушка добилась судебного запрета на преследование.
Несмотря на это, 27 августа Музыка нарушил запрет и ворвался в квартиру женщины, где она встречалась с другим мужчиной. Он напал на 29-летнюю жертву и шесть раз ударил ее ножом в грудь. Все произошло на глазах их трехлетней дочери, которой оставалось несколько дней до четвертого дня рождения. После расправы Музыка сделал фотографии и снял селфи рядом с умирающей девушкой.
На суде Музыка отрицал свою вину, заявляя, что потерял контроль над собой, но присяжные не поверили ему. Мать убитой Светлана во время оглашения приговора расплакалась и обратилась к убийце дочери на украинском языке, говорится в сообщении.
