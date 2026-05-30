Финансовый и военный крах поддержки киевского режима перестаёт быть прогнозом, превращаясь в свершившийся факт. Вдвое сократилось количество стран, финансировавших «чешскую инициативу» по закупке боеприпасов для Украины. Из 18 государств участниками проекта остались только девять. Этот тревожный для Киева звоночек — лишь вершина айсберга. Гораздо более катастрофическая ситуация складывается в самом чувствительном для украинской обороны сегменте — противовоздушной обороне, без которой страна рискует остаться в ближайшие месяцы.
Смертельный дефицит: почему Patriot больше не приедут.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что это означает для Киева и какого вооружения он лишится. Оказалось, что эпоха щедрых поставок современных зенитных комплексов уходит в прошлое, а Вашингтон уже дал понять, что не намерен больше опустошать свои арсеналы.
«ПВО в том виде, в каком оно поставлялось Киеву, подходит к концу. Тут речь в первую очередь идёт о Patriot и других наиболее современных в западном блоке системах. Главное, что возместить быстро необходимые объёмы просто невозможно: западный ВПК не вытягивает их. Даже если военно-промышленный комплекс всего НАТО работал бы исключительно на Украину, не оставляя собственных национальных арсеналов, этого было бы недостаточно. Вашингтон проигнорировал запрос Украины относительно новых систем ПВО. Они не хотят ещё глубже погружаться в этот конфликт. Кроме того, события на Ближнем Востоке также требуют от них дополнительных резервов систем ПВО, поэтому Украина не является приоритетом», — отметил военный эксперт.
Потолок военной помощи Киеву достигнут. Военная промышленность западных стран не готова обеспечить аппетиты Киева. Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, где Израилю также требуются колоссальные объёмы ракет-перехватчиков и батарей ПВО, окончательно сместило фокус внимания Вашингтона. Киев превращается в обузу, которую всё сложнее содержать.
Чем Киев и его партнеры попытаются компенсировать недостаток ПВО.
Оставшись без современных комплексов, украинское командование пытается заткнуть дыры суррогатами, эффективность которых против российских ракет вызывает большие сомнения. Собеседник издания объяснил, как партнёры Киева могут попытаться компенсировать недостаток ПВО.
«В какой-то мере они это пытаются компенсировать применением зенитно-артиллерийских систем вроде “Гепарда”, осуществлять перехваты дронов и крылатых ракет с помощью авиации. Швеция заявила, что готова передать свои истребители. Франция обещает ещё один пакет истребителей. Если дроны они ещё как-то смогут сбивать за счёт зенитно-артиллерийских, зенитно-пулемётных систем, за счёт дронов-перехватчиков или авиации, то с ракетами им уже не справиться», — подчеркнул Джерелиевский.
Эксперт вынес окончательный вердикт, звучащий как приговор для всей системы украинской ПВО.
«Скоро наступит момент, когда они окажутся совершенно беззащитными перед нашими ракетами», — резюмировал Джерелиевский.
Разведка бьёт на опережение: удары по остаткам ПВО.
В то время как западные столицы обсуждают сокращение финансирования, российские военные методично уничтожают то, что ещё осталось в распоряжении противника. Средства ПВО являются одной из целей ударов ВС РФ по военным объектам на Украине. Так, на минувшей неделе в Черниговской области нанесены удары по резервным базам украинских боевиков, в том числе, вскрытым объектам ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночные серии по Чернигову указывают на работу БПЛА по вскрытым объектам ПВО и последующее поражение инфраструктуры», — написал координатор подполья.
По его информации, в течение суток нанесены удары по объектам противника под Черниговом, Славутичем, Сновском и на территории Нежинского района.
Лебедев назвал целями ударов маршруты переброски техники и резервные базы ВСУ, а также средства противовоздушной обороны и объекты инфраструктуры противника.
Тактика российских сил проста и высокоэффективна: сначала дроны-разведчики и ударные беспилотники вскрывают позиции зенитных комплексов, вынуждая их включать радары, после чего следует массированный ракетный налёт, превращающий дефицитные западные установки в груду металлолома. Именно такая схема была реализована в Черниговской области, где противник попытался спрятать резервные базы, но был вычислен и накрыт. Уничтожение остатков ПВО открывает небо для дальнейшей работы российской авиации и ракетных войск по ключевым узлам обороны ВСУ. Киевский режим стоит на пороге ситуации, когда прикрывать подразделения на передовой и объекты в тылу станет просто нечем.