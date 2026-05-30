В Таганроге не смогут восстановить котельную, повреждённую при атаке ВСУ

В Таганроге отказались от восстановления котельной на ул. Циолковского, повреждённой в результате атаки беспилотников. Вместо ремонта будет возведён новый модульный объект. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По заключению технических специалистов, восстановление объекта признано нецелесообразным. Принято решение о строительстве новой котельной.
Администрация уже прорабатывает варианты реализации проекта и планирует обратиться за поддержкой к губернатору. Параллельно продолжается оценка ущерба: обследовано 10 многоквартирных и три частных домовладения — в них предстоит заменить выбитые взрывной волной окна.
Сроки ввода новой котельной в эксплуатацию будут определены после утверждения сметы и источников финансирования.