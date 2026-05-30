Хабаровчанка завоевала медали первенств России по боксу и кикбоксингу

В Одинцово Московской области прошли первенства России по боксу и кикбоксингу. Хабаровчанка Александра Лукьянова стала бронзовым призёром и победителем в возрастной категории 13−14 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13−14 лет приняли участие более 500 сильнейших спортсменов страны.
Александра Лукьянова завоевала бронзовую медаль в весовой категории 48 кг.
Первенство России по кикбоксингу в разделах: «К1», «лоу-кик» и «фулл-контакт» собрало свыше 1600 участников практически из всех регионов России.
Александра Лукьянова стала сильнейшей в дисциплине «фулл-контакт».
— Александра впервые участвовала во всероссийских соревнованиях по боксу. Мы надеялись на призовое место, хотя и понимали, что будет непросто, — рассказал тренер спортсменки Богдан Калинин.