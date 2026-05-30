Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Катюшу» под аплодисменты: как в Женеве спели на русском в честь Пушкина

В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня, в штаб-квартире ООН в Женеве состоялся концерт с участием джазового квартета народного артиста РФ Игоря Бутмана.

В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня, в штаб-квартире ООН в Женеве состоялся концерт с участием джазового квартета народного артиста РФ Игоря Бутмана. Мероприятие собрало несколько сотен слушателей и прошло в Зале Ассамблеи — одном из главных помещений Дворца Наций.

Музыканты представили программу из советской и российской классики. В исполнении квартета прозвучали «Катюша», «Подмосковные вечера», «Колыбельная медведицы», «Луч солнца золотого», а также темы из фильма «Приключения Буратино». Публика, среди которой были дипломаты, соотечественники и представители десятка стран, активно подпевала и пританцовывала.

Перед началом выступления заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Сергей Васильев напомнил, что русский язык является одним из самых распространенных в мире. По его словам, он служит фундаментом национальной идентичности и инструментом межнационального общения. Дипломат призвал хранить и оберегать традиции русского языка как повседневную задачу.

Концерт был организован постоянным представительством России при ООН в Женеве и собрал несколько сотен человек.

Европейское турне квартета Игоря Бутмана стартовало с выступления в «Русском доме» в Риме. После концерта в Женеве музыканты 6 июня выступили на гала-концерте в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по случаю Дня русского языка. В парижском концерте участвовали пианист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Для гостей прозвучал романс «Я вас любил» на стихи А. С. Пушкина и песня «Я шагаю по Москве», а «Катюшу» музыканты исполнили на разных языках, сорвав овации интернациональной публики. В 2025 году коллектив также планирует выступления в Бахрейне, Индии и Китае.

Читайте также: Умерла бывшая жена Джорджа Лукаса Марсия.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше