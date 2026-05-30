«Катюшу» под аплодисменты: как в Женеве спели на русском в честь Пушкина

Музыканты представили программу из советской и российской классики. В исполнении квартета прозвучали «Катюша», «Подмосковные вечера», «Колыбельная медведицы», «Луч солнца золотого», а также темы из фильма «Приключения Буратино». Публика, среди которой были дипломаты, соотечественники и представители десятка стран, активно подпевала и пританцовывала.
Перед началом выступления заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Сергей Васильев напомнил, что русский язык является одним из самых распространенных в мире. По его словам, он служит фундаментом национальной идентичности и инструментом межнационального общения. Дипломат призвал хранить и оберегать традиции русского языка как повседневную задачу.
Концерт был организован постоянным представительством России при ООН в Женеве и собрал несколько сотен человек.
Европейское турне квартета Игоря Бутмана стартовало с выступления в «Русском доме» в Риме. После концерта в Женеве музыканты 6 июня выступили на гала-концерте в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по случаю Дня русского языка. В парижском концерте участвовали пианист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Для гостей прозвучал романс «Я вас любил» на стихи А. С. Пушкина и песня «Я шагаю по Москве», а «Катюшу» музыканты исполнили на разных языках, сорвав овации интернациональной публики. В 2025 году коллектив также планирует выступления в Бахрейне, Индии и Китае.
