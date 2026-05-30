«Катюшу» под аплодисменты: как в Женеве спели на русском в честь Пушкина

Европейское турне квартета Игоря Бутмана стартовало с выступления в «Русском доме» в Риме. После концерта в Женеве музыканты 6 июня выступили на гала-концерте в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по случаю Дня русского языка. В парижском концерте участвовали пианист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Для гостей прозвучал романс «Я вас любил» на стихи А. С. Пушкина и песня «Я шагаю по Москве», а «Катюшу» музыканты исполнили на разных языках, сорвав овации интернациональной публики. В 2025 году коллектив также планирует выступления в Бахрейне, Индии и Китае.