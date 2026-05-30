Осталась ради сына. Как вспоминают мать, которую убила рухнувшая трибуна

Ровно три года назад на Гребном канале «Дон» в Ростове во время футбольного турнира между юношескими командами произошла трагедия, которая потрясла весь регион. Несмотря на предупреждения спасателей, организаторы не стали отменять состязания, и платой за эту роковую ошибку стала человеческая жизнь.
Когда хлынул ливень, юные футболисты, их тренеры и родители бросились к ближайшему укрытию — мобильной металлической трибуне. Никто не ожидал, что от сильного порыва ветра конструкция рухнет. В результате ЧП погибла 45-летняя Людмила Алиева — мама одного из футболистов, ещё 36 человек получили травмы. Кто ответил за этот инцидент, выяснял rostov.aif.ru.
Халатность, унёсшая жизнь.
«Мы с Людой не были близки — здоровались, обменивались парой фраз. Но запомнила её сразу: всегда с улыбкой, всегда рядом с сыном. В тот день она могла пойти на свой девичник. Осталась ради мальчика. Это о чём-то говорит», — рассказала rostov.aif.ru Ангелина Л. (имя изменено по просьбе героини. — Ред.), знакомая семьи погибшей.
Людмила Алиева в тот день действительно должна была пойти с подругами в спа-центр на девичник. Но решила остаться на матче, чтобы поддержать своего 13-летнего сына, который играл в составе батайской команды.
По версии следствия, представители спортшколы, зная о прогнозируемом ухудшении погоды, не отменили и не перенесли матч, не проверили техническое состояние мобильных трибун и не обеспечили своевременную эвакуацию участников мероприятия. Это и привело к гибели Людмилы Алиевой. Кроме того, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 15 — несовершеннолетние. 13 пострадавших были госпитализированы с переломами, ушибами и внутренними кровотечениями.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о халатности должностных лиц и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека.
«В результате халатных действий должностных лиц спортивной школы произошло опрокидывание конструкции мобильных трибун вместе с сидящими на них болельщиками и несовершеннолетними игроками, что привело к тяжким последствиям в виде гибели одного человека и травмирования других граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Последовали судебные разбирательства. В результате Кировский районный суд Ростова вынес вердикт директору компании Сергею Асрибекову, изготовившей и установившей трибуны. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 400 тыс. рублей в пользу государства и обязал осуждённого возместить расходы пострадавших на лечение. Кроме того, с компании постановили взыскать в пользу потерпевших 7 415 757 рублей в счёт компенсации морального и материального вреда. В 2025 году апелляционная жалоба осужденного была отклонена Ростовским областным судом. Артур Алиев, муж погибшей, уточнил в беседе с rostov.aif.ru, что апелляцию подавала не сторона потерпевших, а защита осуждённого. «Не мы подавали апелляцию, а после того, как городской суд вынес приговор, виновный и его защитники подали апелляцию в областной суд. Они считают до сих пор, что он абсолютно ни в чём не виновен. Адвокаты свои деньги отрабатывают», — пояснил Артур Алиев. Областной суд оставил приговор в силе. Затем защита подала отдельное ходатайство по вопросу компенсаций — пыталась оспорить взыскание с компании. «Они всячески тянут время, обжалуют, чтобы не платить», — добавил Артур Алиев. В 2026 году защита подала кассационную жалобу в суд Краснодара. Кассационная инстанция вернула дело на доследование. Областной суд устранил ряд технических ошибок и вновь подтвердил приговор. «Он уже сидит, отбывает срок, но они продолжают обжаловать», — резюмировал Артур Алиев.
Всегда с улыбкой.
Людмила была известна в Батайске как светлый, активный и неунывающий человек. Она вела здоровый образ жизни, занималась йогой, практиковала медитации, любила путешествовать по России и миру. На её странице в соцсетях — галерея фотографий из поездок, цитаты о саморазвитии и внутренней гармонии.
«Замечательная, жизнелюбивая, прекрасная мама и дочь. Много чем интересовалась, любила природу, путешествия. Не боялась менять жизнь, профессию, искать себя», — поделилась с нашей редакцией подруга погибшей Надежда М. (имя изменено по просьбе героини. — Ред.).
По образованию женщина была финансистом, но позже сменила профессию. Об этом решении она говорила так: «Путь был разный, сложный. Финансы — не моя тема, но отучилась хорошо. Потом гуманитарный — философия, психология, культурология. Там меня и зацепило. Я медленно, но верно разворачивалась к себе».
Людмила нашла себя в колористике: работала в салоне красоты, помогала девушкам преображаться. Кроме того, она вела занятия по йоге и практике стояния на гвоздях, организовывала тематические встречи и поездки.
«Думаю, большое количество пришедших попрощаться с ней говорит само за себя. Неожиданное несчастье, очень горько», — подытожила в беседе с rostov.aif.ru Надежда. Артур Алиев также рассказал, что в тот роковой день он был на матче вместе с Людмилой — они поддерживали младшего сына. Когда трибуна рухнула, он помогал спасать людей до приезда экстренных служб. «Я там кувыркался вместе со всеми, и я же организовывал спасение людей. Пока не прибыли все службы, мы уже всё сделали: всех спасли, всех достали, первоначальную помощь оказали», — вспомнил Артур Алиев. Сегодня Артур продолжает помогать бойцам СВО — это направление он развивает с начала специальной военной операции. Его старший сын Амир служил в спецназе ГРУ и погиб год назад.
Сегодня на Гребном канале снова проводят турниры. Но для тех, кто помнит вечер 30 мая 2023 года, это место перестало ассоциироваться с радостью и спортом.