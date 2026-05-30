Осталась ради сына. Как вспоминают мать, которую убила рухнувшая трибуна

Последовали судебные разбирательства. В результате Кировский районный суд Ростова вынес вердикт директору компании Сергею Асрибекову, изготовившей и установившей трибуны. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 400 тыс. рублей в пользу государства и обязал осуждённого возместить расходы пострадавших на лечение. Кроме того, с компании постановили взыскать в пользу потерпевших 7 415 757 рублей в счёт компенсации морального и материального вреда. В 2025 году апелляционная жалоба осужденного была отклонена Ростовским областным судом. Артур Алиев, муж погибшей, уточнил в беседе с rostov.aif.ru, что апелляцию подавала не сторона потерпевших, а защита осуждённого. «Не мы подавали апелляцию, а после того, как городской суд вынес приговор, виновный и его защитники подали апелляцию в областной суд. Они считают до сих пор, что он абсолютно ни в чём не виновен. Адвокаты свои деньги отрабатывают», — пояснил Артур Алиев. Областной суд оставил приговор в силе. Затем защита подала отдельное ходатайство по вопросу компенсаций — пыталась оспорить взыскание с компании. «Они всячески тянут время, обжалуют, чтобы не платить», — добавил Артур Алиев. В 2026 году защита подала кассационную жалобу в суд Краснодара. Кассационная инстанция вернула дело на доследование. Областной суд устранил ряд технических ошибок и вновь подтвердил приговор. «Он уже сидит, отбывает срок, но они продолжают обжаловать», — резюмировал Артур Алиев.