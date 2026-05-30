В Черниговской области дезертир ВСУ убил украинского депутата

Дезертир убил депутата и командира разведподразделения украинских войск Александра Новака из-за присвоения денег родных солдат.

Источник: Аргументы и факты

Дезертировавший из Вооружённых сил Украины солдат убил депутата и командира разведподразделения украинских войск Александра Новака, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что дезертир напал на Новака из-за присвоения денег родных украинских солдат.

«В тыловом городе Новгороде-Северском (Черниговская область) дезертиром из ВСУ убит командир разведывательного подразделения ВСУ депутат Костопольского городского совета (Ровненская область) Александр Новак. По предварительной информации, убийство связано с присвоением денежных средств, собранных родственниками мобилизованных солдат для подразделения», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области дезертировало подразделение украинских войск. Солдаты оставили стрелковое оружие и средства бронезащиты и планируют спрятаться в лесу.

Ранее сообщалось, что в Сумской области насильно мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины убили украинского военнослужащего, который хотел доложить командованию о плане сбежать.

