В Черниговской области дезертир ВСУ убил украинского депутата

Дезертировавший из Вооружённых сил Украины солдат убил депутата и командира разведподразделения украинских войск Александра Новака, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что дезертир напал на Новака из-за присвоения денег родных украинских солдат.
«В тыловом городе Новгороде-Северском (Черниговская область) дезертиром из ВСУ убит командир разведывательного подразделения ВСУ депутат Костопольского городского совета (Ровненская область) Александр Новак. По предварительной информации, убийство связано с присвоением денежных средств, собранных родственниками мобилизованных солдат для подразделения», — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области дезертировало подразделение украинских войск. Солдаты оставили стрелковое оружие и средства бронезащиты и планируют спрятаться в лесу.
Ранее сообщалось, что в Сумской области насильно мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины убили украинского военнослужащего, который хотел доложить командованию о плане сбежать.