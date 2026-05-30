Пентагон раскритиковал Новую Зеландию: в чем США обвинили страну

Министр войны США Пит Хегсет раскритиковал Новую Зеландию. Политик назвал ее «халявщиком» за низкую долю оборонных трат.
«Новая Зеландия, я признателен за вопрос. Если быть честным, двух процентов недостаточно, так что два процента — это быть халявщиком. Но я не имею ничего против Новой Зеландии», — сказал Хегсет во время форума Шангри-Ла в Сингапуре.
Отвечая на вопрос, почему Новая Зеландия не попала в число партнеров, достойных похвалы, Хегсет пояснил, что это произошло непреднамеренно.
