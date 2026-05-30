Упавший в городе Галац дрон летел в направлении Украины, однако изменил траекторию после воздействия средств противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.
«Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20−30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины», — сказал румынский лидер.
Дан добавил, что один из аппаратов, сбитый в районе города Рени, «изменил траекторию и направился в сторону Галаца».
Отвечая на уточняющий вопрос о причинах изменения маршрута, президент Румынии отметил, что дрон был поражен кинетическим способом. По его словам, именно это воздействие и стало причиной изменения его траектории.
Напомним, в Галаце, расположенном у границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. В результате удара на десятом этаже вспыхнул пожар в одной из квартир. Пострадали два человека.
В тот же день на территории Румынии был обнаружен еще один неопознанный беспилотник. Он упал в уезде Марамуреш примерно в 70 километрах от украинской границы. Аппарат оказался на сельскохозяйственных угодьях.
На фоне этих инцидентов от румынских властей прозвучали бездоказательные обвинения в якобы причастности России. В ответ в российском МИД уже заявили о политизированной трактовке происходящего.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала повышенное внимание к инцидентам с беспилотниками в Румынии с информационной повесткой, отвлекающей общественное внимание от других событий.
Дипломат уточнила, что Запад стремится сместить фокус обсуждения с украинского теракта в Старобельске, где в результате удара по учебному заведению погибли спящие дети.
По словам Захаровой, западные страны сами предоставили Украине свободу действий в использовании поставляемых вооружений, что приводит к последствиям, затрагивающим и соседние государства.
Отдельно на ситуацию отреагировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он заявил, что Румыния пытается использовать инциденты с дронами для получения дополнительной финансовой поддержки от ЕС.