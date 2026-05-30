Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграрии Ростовской области отправили в Китай 25 тонн потрохов

Новая отгрузка укрепляет позиции донских производителей на азиатском рынке.

Аграрии Ростовской области отправили в Китай 25 тонн потрохов. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного органа сертифицировали партию куриных потрохов массой 25 тонн для отправки в Китай. Досмотр и оформление груза проходили в зонах таможенного контроля на территории Ростовской области в период с 18 по 22 мая 2026 года.

Продукция прошла лабораторные исследования в Донском филиале ЦОК АПК и признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям КНР. Проверка не выявила нарушений в цепочке поставок и оформлении документов.

Экспорт птицепродуктов в Китай входит в число приоритетных направлений агропромышленного сотрудничества. Новая отгрузка укрепляет позиции донских производителей на азиатском рынке.