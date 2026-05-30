Школа из Комсомольского района вошла в призеры Всероссийского конкурса «Школа#безОбид»

«Конкурс “Школа#безОбид” проводится во второй раз. Его итоги мы подводим в преддверии замечательного праздника, Международного дня защиты детей, который напоминает взрослым во всем мире, насколько интересы ребенка нуждаются в поддержке и всесторонней защите. Президентом России Владимиром Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, поэтому очень важно, чтобы такие традиционные ценности, как любовь к Родине, милосердие, взаимовыручка воспитывались в наших детях. Сегодня 27 млн детей проходят разные уровни образования каждый день, встречаются со своими наставниками, получая новые знания, и в то же время сталкиваются со сложностями жизни. В этот период детского становления крайне важно сформировать понимание как себя нужно вести, как нужно относиться к своей стране, своим родителям и близким, педагогам, товарищам», — сказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.