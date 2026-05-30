Школа Уктурского сельского поселения Комсомольского района стала призером второго Всероссийского конкурса «Школа#безОбид» в номинации «Лучший опыт деятельности службы медиации и примирения». Всего в нем приняли участие 1350 организаций из 88 регионов страны, в финал вышли представители 8 организаций из 8 субъектов РФ. Победителей и призеров конкурса, направленного на формирование благоприятного социально-психологического климата в образовательных организациях, на этой неделе назвали в Доме Правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Конкурс “Школа#безОбид” проводится во второй раз. Его итоги мы подводим в преддверии замечательного праздника, Международного дня защиты детей, который напоминает взрослым во всем мире, насколько интересы ребенка нуждаются в поддержке и всесторонней защите. Президентом России Владимиром Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, поэтому очень важно, чтобы такие традиционные ценности, как любовь к Родине, милосердие, взаимовыручка воспитывались в наших детях. Сегодня 27 млн детей проходят разные уровни образования каждый день, встречаются со своими наставниками, получая новые знания, и в то же время сталкиваются со сложностями жизни. В этот период детского становления крайне важно сформировать понимание как себя нужно вести, как нужно относиться к своей стране, своим родителям и близким, педагогам, товарищам», — сказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Школа из Комсомольского района вошла в призеры Всероссийского конкурса «Школа#безОбид». Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Ученики школы пос. Уктур получили награду за проект «Кибербуллинг: решение в кругу сверстников», который они разработали месте с учителями. По сценарию, в 8 классе произошла конфликтная ситуация после публикации оскорбительного контента, одна из учениц замкнулась и перестала ходить на уроки. Школьники написали специальный алгоритм действий, рассчитанный на 6 дней, который привел к разрешению проблемы и примирению одноклассников.
Как рассказала ученица 7 класса школы пос. Уктур Полина Гилязетдинова, конкурс «Школа#безОбид» научил ребят, что настоящая сила — не в том, чтобы возвышаться над другими, а в том, чтобы протянуть руку помощи и сказать доброе слово.
«В нашей школе обучаются всего 105 ребят, в нашем классе 16 человек. И мы все вместе — одна большая семья, девизом которой является доброта и уважение друг к другу. Победа нашей школы во всероссийском конкурсе дает нам повод для гордости за наш небольшой поселок Уктур, за наш Комсомольский район, которому в этом году исполняется 100 лет. И наша победа — это достойный подарок к этой юбилейной дате и, конечно, повод для гордости за наш любимый Хабаровский край», — уточнила Полина Гилязетдинова.
Вчера школьники с наставниками прилетели в Хабаровск. В торжественной обстановке их поздравил и.о. вице-губернатора Хабаровского края Александр Дорофеев.
«Победа во Всероссийском конкурсе “Школа#безОбид” — это высокая оценка вашей повседневной, порой незаметной работы по созданию в школе уютной, теплой и безопасной атмосферы. Вместе с наставниками вы доказали: в школе поселка Уктур действительно нет места обидам, а есть место знаниям, уважению и таланту. Ваш кейс — отличный пример эффективного решения конфликтных ситуаций. Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин, создание безопасной и поддерживающей образовательной среды является одним из приоритетов развития страны. Будем масштабировать ваш опыт в образовательных учреждениях региона», — отметил Александр Дорофеев.
