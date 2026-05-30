«Корочки» больше не нужны. Какие профессии выбирают абитуриенты в 2026 году

Нейросети вытесняют программистов, бухгалтеров и переводчиков, но есть занятия, где искусственный интеллект не поставит капельницу и не испечёт хлеб. По прогнозам, к 2030 году безнадёжно устареют 39% существующих навыков. Как волгоградским выпускникам выбрать профессию, которая останется востребованной через десять лет? Почему учёба ради «корочки» потеряла смысл? За какие умения в регионе платят 300 тысяч рублей (сварщики), а строители получают 150 тысяч? В материале — мнения экспертов, тренды на инженерные и медицинские специальности, рост интереса к физике на 25% и советы: как не остаться за бортом в эпоху ИИ — рассказывает vlg.aif.ru.
Какие профессии вытесняет искусственный интеллект: прогнозы до 2030 года.
Выбрать профессию стало очень сложно, так как стремительно меняется рынок труда. По словам экспертов, перемены в 2025 г. на нём были такие, каких не было в два предыдущих десятилетия.
Уже никого не удивляет, что ИИ вытесняет с рынка труда водителей и программистов, бухгалтеров и дизайнеров, логистов и психологов, маркетологов и писателей, секретарей и переводчиков… По прогнозам, к 2030 г. безнадёжно устареют 39% существующих навыков. Уже очевидны и новые тенденции.
«Расти в компаниях можно будет не только вверх, но и вширь, а также по диагонали, осваивая смежные специальности, — объясняет специалист по рынку труда Ксения Макеева. — В обществе возник устойчивый тренд на постоянное развитие, профессию придётся менять 6−7 раз за трудовую жизнь».
Уже через год-два примерно в 75% всех собеседований будет тестироваться умение работать с ИИ, но параллельно с этим будет проверяться навык мыслить и принимать решения самостоятельно.
«Что касается молодёжи, то ведущими направлениями ближайшего будущего станут проектная занятость, промпт-инжиниринг, кибербезопасность, “зелёная” экономика, генетика, биоинженерия, образование, — объясняет Ксения Макеева. — Впрочем, если человек любит работать руками, создавая конкретный осязаемый продукт, то и эта категория не останется обделённой: перечень востребованных рабочих профессий очень обширен».
39% навыков устареют: кого заменят нейросети в первую очередь.
Ещё тенденция: обилие компетенций в резюме больше не привлекает.
«Теоретик-отличник не всегда становится толковым работником, — отмечает социолог Иван Тертищев. — Поэтому сейчас при найме на работу оценивается, прежде всего, участие в конкретных проектах, умение действовать при решении реальных задач. Допобразование надо получать только в тех случаях, когда это необходимо для карьеры. Учёба ради очередной “корочки” теперь не имеет смысла и не принесёт пользы».
По словам эксперта, сейчас выпускники, включая волгоградских, проявляют всё больший интерес к инженерии и медицине, но и IT-специальности сохраняют популярность.
Снижается количество гуманитариев, растёт число технарей: например, физику по сравнению с 2025 г. будут сдавать на 25% школьников больше. Есть рост интереса к математике, химии, биологии.
И ещё показательная цифра: количество школьников, которые уходят после девятого класса, увеличилось более чем в два раза за последние десятилетия.
«Это свидетельство того, что престиж среднего специального образования растёт, — объясняет эксперт. — И не случайно: если строителям в Волгоградской области готовы платить 150 тысяч рублей, а сварщикам — 300 тысяч, то почему не освоить такие специальности?».
Специалист отмечает: нейросети придётся использовать всем, но ИИ не накормит ребёнка кашей в детском саду, а больному не поставит капельницу. Он не сможет сварить суп и испечь хлеб, сшить особое платье и сделать причёску на выпускной.
«Очень советовал бы, выбирая профессию, задать себе вопрос: а что нейросети сделать не способны? — рекомендует Иван Тертищев. — Правильный ответ — это ключ к вашему успеху в будущем, каким бы неопределённым оно не казалось сегодня…».
ИИ против людей: почему программисты, бухгалтеры и дизайнеры в зоне риска.
Доктор экономических наук, профессор Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Бельских:
"Мы наблюдаем сейчас интереснейшие перемены на рынке труда. Он находится в непростой ситуации, и главная его беда — перекос в зарплатах. За одну и ту же работу люди в столичных регионах и на периферии получают зарплату с огромным разрывом.
Тем не менее, молодые находят свой путь в жизни, полученное в Волгограде образование многим открывает путь в Москву и Питер, и далеко не все начинают свою столичную карьеру с должности курьера. Некоторые наши выпускники успешно трудятся по специальности, и мы радуемся за них, одновременно жалея, что молодым волгоградцам не нашлось применения в родном городе.
Тенденция в сфере высшего образования сейчас такова, что экономические вузы через гранты и госпрограммы нацеливают на подготовку будущих предпринимателей. Но способности к предпринимательству есть лишь у 5−7%, остальные — это надёжные исполнители".