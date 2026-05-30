«Корочки» больше не нужны. Какие профессии выбирают абитуриенты в 2026 году

Нейросети вытесняют программистов, бухгалтеров и переводчиков, но есть занятия, где искусственный интеллект не поставит капельницу и не испечёт хлеб. По прогнозам, к 2030 году безнадёжно устареют 39% существующих навыков. Как волгоградским выпускникам выбрать профессию, которая останется востребованной через десять лет? Почему учёба ради «корочки» потеряла смысл? За какие умения в регионе платят 300 тысяч рублей (сварщики), а строители получают 150 тысяч? В материале — мнения экспертов, тренды на инженерные и медицинские специальности, рост интереса к физике на 25% и советы: как не остаться за бортом в эпоху ИИ — рассказывает vlg.aif.ru.