В Воронежской области силы ПВО уничтожили 13 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над Воронежской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силами ПВО уничтожено 13 БПЛА над Воронежской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что в результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом, огонь был оперативно потушен.

«Еще в одном районе обломками БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем», — заключил Гусев.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше