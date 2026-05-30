В Воронежской области силы ПВО уничтожили 13 беспилотников

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силами ПВО уничтожено 13 БПЛА над Воронежской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что в результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом, огонь был оперативно потушен.
«Еще в одном районе обломками БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем», — заключил Гусев.