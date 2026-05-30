От +8 до +18, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 30 мая

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы 15 — 18 м/с. В ночь на воскресенье — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь, местами туман. Ветер западной четверти 7 — 12 м/с, при грозе порывы 15 — 18 м/с.