«Любая сделка будет хорошей»: в США оценили переговоры с Ираном

Соединенные Штаты готовы рассматривать любую договоренность с Ираном как положительный результат. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме Шангри-Ла.
«Любая сделка будет хорошей, отличной. И он [Трамп] проявляет терпение на пути к достижению этого», — сказал американский политик.
Хегсет добавил, что лично слышал от президента США Дональда Трампа о намерении действовать осторожно и не форсировать процесс, делая ставку на достижение результата через дипломатические усилия.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американские и иранские власти продолжают переговоры по установлению мира. Стороны работают над достижением договоренностей.
Глава Белого дома, по данным американских СМИ, не принял окончательного решения по сделке с Ираном по итогам встречи с представителями разведки США.