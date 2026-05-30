«Любая сделка будет хорошей»: в США оценили переговоры с Ираном

Хегсет заявил, что США сочтут хорошей любую сделку с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты готовы рассматривать любую договоренность с Ираном как положительный результат. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме Шангри-Ла.

«Любая сделка будет хорошей, отличной. И он [Трамп] проявляет терпение на пути к достижению этого», — сказал американский политик.

Хегсет добавил, что лично слышал от президента США Дональда Трампа о намерении действовать осторожно и не форсировать процесс, делая ставку на достижение результата через дипломатические усилия.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американские и иранские власти продолжают переговоры по установлению мира. Стороны работают над достижением договоренностей.

Глава Белого дома, по данным американских СМИ, не принял окончательного решения по сделке с Ираном по итогам встречи с представителями разведки США.

