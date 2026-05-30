Народные приметы на 31 мая: чего нельзя делать на Троицу в 2026 году?

31 мая православные отмечают один из важнейших праздников — Троицу. Дата является переходящей и зависит от Пасхи: от Светлого Воскресения Христова нужно отсчитать 50 дней. В 2026 году Троица завершает весну.
С этой датой издавна связано немало традиций и примет. Сегодня мы вспомним как религиозные обычаи, так и суеверия наших предков. Расскажем, как провести Троицу, чтобы не согрешить и не навлечь на себя беду.
Народные приметы на 31 мая: что нельзя делать.
Светлый праздник нужно провести в мире с окружающими. Под запретом — ссоры, сплетни, брань. Следует избегать жалоб на жизнь — постарайтесь думать о хорошем. На Руси говорили, что сквернословие и конфликты 31 мая способны лишить человека удачи на целый год.
Фортуна может отвернуться и от того, кто решит устроить застолье с крепкими напитками на Троицу. Спиртное в этот день под строгим запретов. В давние времена люди верили, что употребление алкоголя в неположенное время может обернуться многими бедами, в том числе потерей друзей и нищетой.
Несколько столетий назад считалось, что 31 мая нельзя шить и вязать. Якобы рукодельница, работая с пряжей и нитками, свою судьбу запутать может.
Использование острых предметов, в том числе иголок, также лучше ограничить. Тому, кто нарушит запрет, в старину сулили ссоры с родными.
Наши предки верили, что на Троицу не следует мыть голову. Они опасались, что вода смоет с человека удачу.
Дата не годится для амурных дел — свиданий, сватовства и свадеб. Согласно народным приметам, счастья у пары не будет. В храмах не проводятся венчания. Для проведения обряда влюбленным придется выбрать другой день.
Народные приметы на 31 мая: что можно делать.
В День Святой Троицы христиане вспоминают важное событие — получение учениками Спасителя способности изъясняться на разных языках. Этот дар позволил сторонникам Сына Божьего отправиться по свету, чтобы о Христе узнали в каждом уголке Земли.
Согласно преданиям, на пятидесятый день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух. Над головами верующих возникли языки пламени. Это удивительное явление сопровождалось громким звуком. Произошедшее чудо изменило жизни не только апостолов, но и всего мира. Последователи Иисуса стали проповедовать в разных странах, что, по сути, и стало основой возникновения Христианской Церкви.
Светлый праздник Троицы известен рядом религиозных традиций. Одна из самых известных — украшение домов веточками березы. Для праздничного оформления жилища наши предки использовали и другие растения, а также цветы. Свежую зелень можно увидеть и в храмах.
31 мая в 2026 году можно посетить церковную службу, после чего собраться с родными и друзьями за большим столом. Ограничений по еде в этот день нет. В старину хозяюшки обязательно угощали близких караваем. Выпечка предназначалась не только для домочадцев и гостей. Наши хлебосольные предки делились сдобой и с нуждающимися.
День подходит для того, чтобы извиниться перед всеми, кого вы когда-то несправедливо задели или расстроили. Да и самому важно простить обидчиков.
Нужно постараться провести Троицу в добром расположении духа, думать о хорошем, помогать ближним и поддерживать тех, кому сейчас тяжело.
Можно отправиться на прогулку или просто отдохнуть. От тяжелого физического труда лучше отказаться. Для посещения кладбищ дата не годится: по традиции к местам захоронений верующие отправляются днем ранее — в Родительскую субботу.
Народные приметы о погоде на 31 мая.
Хорошей приметой на Троицу в старину считался дождь. Наши предки не сомневались: в этом случае лето будет теплым, а урожай щедрым.
Если с утра до ночи идет сильный ливень и гремит гром, следующий сезон окажется «мокрым», а осень придет раньше положенного срока.
Мокрая от травы роса в утренние часы предупреждает о сухой погоде. В ближайшие дни осадков не ожидается.
Именинники 31 мая.
В этот день именины отмечают Александра, Андрей, Давид, Денис, Изабелла, Ираклий, Исаакий, Камилла, Клавдия, Лев, Матрона, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия.