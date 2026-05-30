Зарплаты ректоров дальневосточных вузов приближаются к миллионным

Минобрнауки России опубликовало данные о зарплатах ректоров и проректоров дальневосточных вузов за 2025 год. Разрыв между лидерами и аутсайдерами снова оказался огромным — от почти миллиона рублей в месяц до чуть более ста тысяч.
Самую высокую зарплату сохранила ректор Северо-Восточного государственного университета в Магадане Татьяна Брачун. В среднем за месяц она получала 982 тысячи рублей. Годом ранее сумма была заметно выше — 1,281 млн рублей, однако даже после снижения почти на 300 тысяч Брачун осталась лидером по Дальнему Востоку.
Второе место занял ректор ДВФУ Борис Коробец. Его среднемесячный доход вырос с 874 до 972 тысяч рублей, прибавив около 14% за год. Третьим стал глава Северо-Восточного федерального университета в Якутии Анатолий Николаев с зарплатой 798 тысяч рублей.
Отдельное внимание привлекли доходы управленческой команды ДВФУ. Некоторые проректоры федерального университета получают почти столько же, сколько и сам ректор. Например, Евгений Власов, Наталья Ватолкина и Михаил Кузнецов зарабатывают более 930 тысяч рублей в месяц, а разница с зарплатой руководителя вуза составляет менее пяти процентов.
Серьёзный рост показал и Владивостокский государственный университет. Зарплата ректора Татьяны Терентьевой выросла почти на 26% — до 775 тысяч рублей. Первый проректор Сергей Голиков получает около 766 тысяч, тогда как остальные заместители заметно отстают по уровню доходов.
На другом конце рейтинга оказались вузы Забайкалья. В Забайкальском государственном университете отдельные проректоры получают чуть больше 100 тысяч рублей в месяц. Это почти в восемь раз меньше зарплат руководителей вузов-лидеров Дальнего Востока.