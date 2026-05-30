Кольцевое пересечение появится на въезде в Нижний со стороны Кстова

В Кстовском районе стартовал капитальный ремонт двух дорожных участков: «Большая Ельня — Ольгино» и «Восточный подъезд к г. Н. Новгород». Завершить объект планируют до 31 октября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Главное новшество на этом отрезке — круговая развязка. У кольца будет две полосы движения, а съезды сделают по одной полосе в каждую сторону:
-из Нижнего Новгорода в Ольгино,
— из Ольгина в Кстово,
— из Кстова в Нижний Новгород.
Сейчас на этом перекрестке нет светофора, поэтому в часы пик здесь нередко образуются заторы. После реконструкции схема движения станет проще и удобнее, а дополнительные полосы помогут повысить пропускную способность участка. Машины смогут проезжать быстрее и без лишних остановок.
Кроме того, подрядчик расширит действующую дорогу еще на одну полосу. Работы пройдут на участке от начала спуска, рядом со съездом к магазину «Светофор», до автобусной остановки у «ТМ Мото» при движении из Кстова в Нижний Новгород.