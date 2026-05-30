Потери ВСУ в зоне «Севера» за сутки достигли 165 военных

По его словам, в боевой работе участвовали общевойсковые подразделения, включая расчёты беспилотных систем. Поражены четыре автомобиля, используемые украинскими подразделениями, а также станция радиоэлектронной борьбы. Потери в живой силе оценены до 165 военнослужащих.
А ранее десантники штурмовых групп 98-й гвардейской дивизии «Днепра» обнаружили и ликвидировали разветвлённую систему подземных укреплений Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. Для уничтожения вражеских подземных сооружений использовались термобарические гранаты и усиленные заряды взрывчатки. Десантники заложили взрывчатку в вентиляционные отверстия и у входов в подземные туннели.
