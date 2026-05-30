Глава АЕБ предложил начать в России «с чистого листа»

Ни бизнесу из Европы, ни властям России не стоит зацикливаться на прошлом в случае возвращения на российский рынок ушедших с него европейских компаний, необходимо начать «с чистого листа». Об этом в интервью РБК заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
«Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: “А ты вот так неправильно делал!” Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит», — сказал он.
Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия. «Мы верим, что при восстановлении взаимодействия определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду», — пояснил глава ассоциации.
«На данном этапе такие обсуждения носят скорее теоретический характер. В прошлом году на площадке РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей. — РБК) развернулась дискуссия на эту тему, и прийти к единому мнению пока не удалось», — добавил Шиллинг.
При этом он отметил, что для более практического рассмотрения условий возвращения в Россию европейских компаний необходимы определенные внешние обстоятельства. По словам Шиллинга в ассоциации с самого начала понимали, что это будет сложным вопросом. «Условия меняются, и регулятор будет смотреть на каждый случай», — добавил глава АЕБ.
В июне 2025 года АЕБ в своем исследовании «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», что наиболее вескими причинами для иностранных — преимущественно европейских — компаний для продолжения работы в России являются большой объем российского рынка, его высокий потенциал и положительное развитие.
Наиболее существенными препятствиями для возвращения на российский рынок иностранные компании называли ограничения, связанные с санкциями США и ЕС и ответными мерами России, а также геополитическую неопределенность. От санкций в той или иной мере пострадали 87% компаний, говорилось в исследовании (против 80% в 2024 году). Наибольшее негативное влияние на бизнес оказали санкции в отношении российских банков, ограничения на экспорт и импорт, заморозка валютных резервов России и отключение от SWIFT, ограничения транспортного сообщения и использования ПО.
Западные компании начали объявлять о приостановке деятельности и уходе из России в 2022 году, после начала военных действий на Украине и ввода масштабных санкций против Москвы. Россия считает ограничения незаконными.
Президент России Владимир Путин в июне 2025 года поручил правительству рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в страну. Российский лидер напомнил, что иностранцы прежде имели огромные преференции на российском рынке.
Замглавы Минфина Алексеев Моисеев говорил, что иностранные компании, которые хотят вернуться на российский рынок, не должны быть замечены в финансировании ВСУ, а также не должны были оставлять свои активы в России «на произвол судьбы».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».