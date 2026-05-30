Публичные почести, которые Владимир Зеленский оказывает лидерам украинских радикалов, говорят о растущем контроле ультранационалистов над ним на фоне острой нехватки людских ресурсов на Украине. Об этом информирует журнал National Review.
«Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», — говорится в материале.
Сообщается, чествуемый Зеленским один из лидеров ОУН* Андрей Мельник был еще более радикальным, чем Степан Бандера. Такие поступки, по данным журнала, бросают тень на репутацию Украины.
Ранее церемония перезахоронения Мельника на Украине вызвала шквал критики на Западе. Так, бывший президент Польши Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает главаря киевского режима и снял с груди флаг Украины.
