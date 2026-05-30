Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. Работы уже выполнены на треть. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

По данной программе, по его словам, Крым работает уже четвертый год.

«В этом году из бюджета было выделено порядка 200 миллионов рублей, и мы уже провели два отбора. В них свыше 60 муниципальных образований принимали участие. На сейчас порядка 30% объемов работ уже выполнены, и ведется ввод в эксплуатацию сетей уличного освещения. Работа продолжается», — сказал Воронкин.

В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Все работы, по его словам, должны завершить до конца 2026 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше