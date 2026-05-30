Крым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорог

По данной программе, по его словам, Крым работает уже четвертый год.
«В этом году из бюджета было выделено порядка 200 миллионов рублей, и мы уже провели два отбора. В них свыше 60 муниципальных образований принимали участие. На сейчас порядка 30% объемов работ уже выполнены, и ведется ввод в эксплуатацию сетей уличного освещения. Работа продолжается», — сказал Воронкин.
В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Все работы, по его словам, должны завершить до конца 2026 года.