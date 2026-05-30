В четырех муниципалитетах Ростовской области отразили ночную воздушную атаку

В ночь на 30 мая отразили массированную воздушную атаку в четырех муниципалитетах Ростовской области. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.