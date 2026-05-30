Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

РИА Новости: в выходные в Москве ожидается прохладная погода.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Погода в выходные в Москве будет прохладной — не выше плюс 15, в субботу пройдет дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода в выходные еще остается холодной. Температура будет постепенно повышаться, но очень медленно. (В субботу — ред.) дневная температура составит плюс 11 — плюс 13 градусов, и будут приниматься кратковременные дожди», — рассказала агентству Позднякова.

Синоптик уточнила, что в ночь на воскресенье температура будет подниматься до плюс 4 — плюс 6, по области — до плюс 2 градусов.

«Дневная температура за счет того, что будет больше прояснений, повысится, составит от плюс 13 до плюс 15 градусов, но температурный фон еще остается ниже климатической нормы на 5−6 градусов», — отметила метеоролог.