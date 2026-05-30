В Хабаровске восстановили работу автобусных маршрутов № 29П и № 34

В Хабаровске с 30 мая работа маршрутов № 29П и № 34 восстановлена в полном объеме. Согласно нормам федерального закона предприниматель за невыполнение перевозок в течение четырех дней лишен права обслуживания маршрутов № 29П и № 34, действия выданных ему свидетельств с сегодняшнего дня прекращено, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Профильным управлением проводятся предусмотренные законодательством процедуры по определению нового перевозчика для обслуживания маршрутов на временной основе на срок до 180 дней. Соответствующее извещение размещено на официальной странице управления промышленности и транспорта администрации города Хабаровска. В течение этого периода будет проведен открытый конкурс по маршрутам.
Информацию о работе городских маршрутов можно получить у диспетчера МБУ г. Хабаровска ХМНИЦ по телефону 45−00−56 (круглосуточно).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что движение автобусного маршрута № 34 было нарушено из-за того, что крупный перевозчик внезапно снял с линии свои автобусы. По сведениям перевозчика ИП Трофименко В. А. на предприятии сложились форс-мажорные обстоятельства.
