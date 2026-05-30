В СФ предупредили о подделке мошенниками процесса «трудоустройства»

Для того, чтобы не стать жертвой данной схемы мошенничества следует «разграничивать» реальное трудоустройство от передачи критически важных данных, считает Шейкин. «Работодатель действительно может запросить документы для оформления, но это должно происходить через официальные каналы и только после однозначного подтверждения факта найма. При этом коды из СМС, пароли, доступы к банковским приложениям, почте, мессенджерам и “Госуслугам” не нужны работодателю ни при каких обстоятельствах. Если компания просит перейти по сторонней ссылке, установить неизвестное приложение, передать код подтверждения, открыть банковское приложение или оформить “корпоративный” доступ через личный телефон, это уже не кадровая процедура, а повод немедленно остановиться и все обдумать», — отметил сенатор.