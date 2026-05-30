В СФ предупредили о подделке мошенниками процесса «трудоустройства»

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мошенники используют не только привычные схемы обмана граждан «быстрыми заработками», они научились подделывать процесс мнимого трудоустройства. «Работодатель» связывается с соискателем, предлагает выполнить тестовое задание, рассказывает об условиях вакансии, а затем, под предлогом оформления, выманивает персональные данные, рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Мошенники уже не ограничиваются объявлениями о “быстром заработке” или просьбой заранее оплатить обучение. Гораздо опаснее выглядят схемы, где подделывается весь процесс трудоустройства: вакансия, HR-специалист, тестовое задание, общение с руководителем, документы, бухгалтерия и даже рабочий график общения. Сначала соискателю пишет якобы представитель крупной компании. Он рассказывает о вакансии, предлагает выполнить тестовое задание, общается спокойно и профессионально. Профиль может выглядеть настоящим, по поиску в интернете официальный сайт компании действительно можно найти, а все документы быть оформлены и опубликованы в общем доступе», — рассказал сенатор.
После выполнения тестового задания может последовать «согласование» работы: назначение звонка с будущим руководителем, обсуждение условий и оформление на должность, объяснил Шейкин. Затем, по его словам, подключается якобы бухгалтерия или кадровая служба: кандидату предлагают заполнить анкету, подписать договор, соглашение о неразглашении и пройти регистрацию в «корпоративных» сервисах. «Именно здесь возникает ключевой риск, ведь под видом трудоустройства у человека могут запросить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и номер телефона. Иногда предлагают установить специальное приложение, перейти по ссылке, получить “корпоративный номер” или авторизоваться в системе, которая на деле оказывается фишинговой», — объяснил парламентарий.
Опасность такой схемы, по словам сенатора, заключается в том, что она «развивается долго и правдоподобно»: мошенники выдерживают паузы, отвечают в рабочее время, проводят несколько этапов общения и «создают ощущение процесса реального найма». «Чем больше шагов проходит человек, тем сильнее он убеждается, что перед ним настоящая компания. Такие сценарии могут быть направлены против представителей самых разных профессий: дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, менеджеров, ИТ-специалистов, администраторов, преподавателей и тех, кто ищет удаленную работу или проектную занятость», — рассказал он.
Для того, чтобы не стать жертвой данной схемы мошенничества следует «разграничивать» реальное трудоустройство от передачи критически важных данных, считает Шейкин. «Работодатель действительно может запросить документы для оформления, но это должно происходить через официальные каналы и только после однозначного подтверждения факта найма. При этом коды из СМС, пароли, доступы к банковским приложениям, почте, мессенджерам и “Госуслугам” не нужны работодателю ни при каких обстоятельствах. Если компания просит перейти по сторонней ссылке, установить неизвестное приложение, передать код подтверждения, открыть банковское приложение или оформить “корпоративный” доступ через личный телефон, это уже не кадровая процедура, а повод немедленно остановиться и все обдумать», — отметил сенатор.