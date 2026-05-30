«Каролина» впервые за 20 лет вышла в финал Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 6:1 одержала разгромную победу над «Монреалем» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл (10-я минута), Логан Стэнковен (16), Эрик Робинсон (17), Джексон Блейк (28), Шейн Гостисбер (39) и Сет Джарвис (57). У проигравших отличился Коул Кофилд (51).
Нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин, выступающие за «Каролину», сделали по результативной передаче. Для игрока обороны это первое набранное очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Россиянин провел в турнире 11 матчей, еще две игры он пропустил из-за сотрясения мозга. Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.
«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1, уступив сопернику в стартовой игре противостояния. Для команды это будет третий финал Кубка Стэнли в клубной истории. В 2002 году «Каролина» в решающей серии проиграла «Детройту» (1−4), в 2006-м — обыграла «Эдмонтон» (4−3). В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции, в котором уступила будущему победителю соревнования «Флориде» (1−4), которая не смогла пробиться в нынешний плей-офф.
Соперником «Каролины» по финалу станет «Вегас». В финале Западной конференции команда переиграла победителя регулярного чемпионата «Колорадо» (4−0). Финальная серия Кубка Стэнли начнется в ночь на 3 июня. Два стартовых матча пройдут на домашнем льду «Каролины».
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» в регулярном чемпионате стал третьим в Атлантическом дивизионе. На старте плей-офф команда была сильнее «Тампы», во втором раунде переиграла «Баффало», обе серии завершились со счетом 4−3.