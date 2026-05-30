2 357 жителей Красноярского края передали мошенникам почти миллиард рублей

По данным красноярской краевой прокуратуры, с начала года жертвами интернет-мошенников стали 2 357 жителей региона. Они передали преступникам 992,5 млн рублей. Раскрыты 533 подобных преступления, это всего лишь 23,9% от общего количества. В суды передано 299 соответствующих уголовных дел, сообщают Gornovosti.ru. За минувшую неделю жертвами дистанционных мошенников стали 134 жителя края, у них украдено свыше 54 млн рублей. По-прежнему самой частой схемой обмана остается звонок «сотрудника спецслужб» или «специалиста ведомства». Обманывают людей и на манипуляциях с криптовалютой, ссылками на фишинговые сайты. Верят жертвы и в ложные сообщения со взломанных аккаунтов друзей.