Определились финалисты Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. «Каролина» и «Вегас» сыграют в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В финале Восточной конференции «Каролина» обыграла «Монреаль» (4−1), «Вегас» в решающем противостоянии Западной конференции оказался сильнее «Колорадо» (4−0), который стал победителем регулярного чемпионата.
Финальная серия начнется в ночь на 3 июня по московскому времени. Следующие матчи запланированы на 5, 7, 10, 12, 15 и 18 июня. Два стартовых матча противостояния пройдут на домашнем льду «Каролины».
Кубок Стэнли в 32-й раз подряд выиграет американская команда. Последним канадским клубом, который смог выиграть турнир, был «Монреаль». Команде удалось добиться успеха в 1993 году. В 2005-м трофей не разыгрывался из-за локаута.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф. «Каролина» и «Вегас» по разу побеждали в турнире — в 2006 и 2023 году соответственно. Также команды по разу проигрывали в решающей серии — в 2002-м «Каролина» уступила «Детройту» (1−4), в 2018-м «Вегас» оказался слабее «Вашингтона» (1−4).