Депутат Стенякина напомнила о возможности получить новую семейную выплату с 1 июня

С 1 июня российским семьям станет доступна новая выплата. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, как ее получить.
— Во-первых, подать заявление на выплату можно, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в том регионе, где живет семья, — уточнила она.
Кроме того, парламентарий добавила, что на выплату смогут рассчитывать, например, работающие родители, в число которых входят усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми.
— Также это смогут сделать родители — граждане, постоянно проживающие в России, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам, — цитирует Стенякину РИА Новости.
Сам размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год.
Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, в свою очередь, сообщила, что некоторые россияне в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных.
Помимо этого, с 1 июня в России повысят пенсионные выплаты некоторым категориям граждан. Получить прибавку смогут те, кому исполнилось 80 лет или кому впервые установили первую группу инвалидности.