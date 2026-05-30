Паслер встретился с жителями ЖК на Ботанике, выступающими против застройки

Свердловский губернатор встретился с возмущенными жителями ЖК на Ботанике.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер встретился с жителями ЖК «Ботаника Грин Хаус» в Екатеринбурге, выступающими против застройки. Название комплексу дал «Ботанический сад УрО РАН», формирующий экосистему района.

Для многих жителей этого комплекса основным при покупке квартиры был сад, который застройщик продавал вместе с жильем. Однако сейчас жильцы могут лишиться полюбившейся зеленой зоны.

— Спустя время участок, который застройщик обещал выделить под парковку, был продан. Теперь там планируется строительство многоквартирного дома, что увеличит нагрузку на имеющуюся инфраструктуру, — сообщил в своих социальных сетях Денис Паслер.

Глава региона отмечает, что понимает как и возмущения жителей, так и компанию, которая честно приобрела этот земельный участок. Паслер заверил, что будет решать этот вопрос с учетом интересов всех сторон.