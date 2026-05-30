Клещи за неделю покусали больше 750 новосибирцев

Всего с начала сезона в больницы обратились уже 6045 человек.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области сохраняется высокая активность клещей. За последнюю неделю — с 18 по 24 мая — в больницы пришли 1316 человек с жалобами на укусы. В Управлении.

Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили: «Наибольшее число пострадавших — 758 — зарегистрировано в областной столице. 94 человека покусали клещи в Искитимском районе и 46 — в Маслянинском».

Всего с начала сезона зарегистрировано 6045 обращений. В ведомстве отметили, что это на 16,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: собираясь в лес, надевайте светлую закрытую одежду, пользуйтесь репеллентами и осматривайте себя каждые 15−20 минут. Для отдыха на природе лучше выбирать солнечные поляны без высокой травы и густых кустарников — там клещей меньше.