Эксперт Ермолаева: вспышка лихорадки Эбола произошла из-за «забытого» вируса

«Подавляющее большинство вспышек лихорадки Эбола было вызвано штаммом Заир (Zaire ebolavirus). Именно он был самым распространенным и смертоносным, поэтому все усилия по разработке вакцин и лекарств десятилетиями были сосредоточены на нем. Это привело к созданию одобренных вакцин именно для штамма Заир, которые не работают против Бундибуджио. Вирус Бундибуджио встречается гораздо реже, из-за этого он долгое время оставался “забытым” вирусом, не получая достаточного финансирования и внимания со стороны мирового научного сообщества», — сказала собеседница агентства.