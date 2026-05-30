Эксперт Ермолаева: вспышка лихорадки Эбола произошла из-за «забытого» вируса

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Вирус Бундибуджио, вызвавший нынешнюю вспышку лихорадки Эбола в Африке, долгое время считался «забытым». Это стало причиной отсутствия специфических вакцин и препаратов против него, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева.
Эпицентром нынешней вспышки лихорадки Эбола является провинция Итури на востоке ДРК. Первый летальный исход там был зафиксирован 24 апреля. Первые сигналы о вспышке поступили 5 мая, а через девять дней был установлен возбудитель — вирус Эбола-Бундибуджио.
«Подавляющее большинство вспышек лихорадки Эбола было вызвано штаммом Заир (Zaire ebolavirus). Именно он был самым распространенным и смертоносным, поэтому все усилия по разработке вакцин и лекарств десятилетиями были сосредоточены на нем. Это привело к созданию одобренных вакцин именно для штамма Заир, которые не работают против Бундибуджио. Вирус Бундибуджио встречается гораздо реже, из-за этого он долгое время оставался “забытым” вирусом, не получая достаточного финансирования и внимания со стороны мирового научного сообщества», — сказала собеседница агентства.
Ермолаева отметила, что хотя вакцина для штамма Заир в экспериментах на животных показала около 75% эффективности в предотвращении смерти от Бундибуджио, этих данных недостаточно для ее массового применения у людей. «На данный момент уже существует несколько кандидатных вакцин и препаратов, которые находятся на разных стадиях разработки. Изучаются экспериментальные препараты (противовирусные и моноклональные антитела), которые показали свою эффективность против всех известных видов эболавирусов в доклинических исследованиях», — добавила эксперт.
Инфекционист дополнила, что в отсутствие вакцин и проверенных лекарств основные усилия приходятся на классические противоэпидемические меры, такие как изоляция пациентов, открытие специальных центров для лечения больных, отслеживание контактов, безопасные захоронения, санитарное просвещение населения. «Это значительно сложнее, требует больших ресурсов и времени», — подчеркнула она.