Минимум два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли в 2026 году

В финале встретятся «Каролина» и «Вегас».

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Два российских игрока как минимум станут обладателями Кубка Стэнли в нынешнем году. Об этом стало известно после определения обоих финалистов сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финале сезона встретятся «Каролина» и «Вегас». «Каролина» минувшей ночью обыграла в пятом матче «Монреаль» дома со счетом 6:1 и выиграла полуфинальную серию 4−1. Ранее «Вегас» в четырех матчах одержал победу над «Колорадо».

В составе «Каролины» выступают нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин. 26-летний Свечников в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли провел 13 матчей, в которых по системе «гол + пас» набрал 7 очков (3 + 4). 24-летний Никишин в 11 играх отдал голевую передачу.

За «Каролину» также выступает вратарь Петр Кочетков, который сыграл только девять матчей в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. 26-летний голкипер будет считаться обладателем Кубка Стэнли, если сыграет как минимум один матч в финальной серии. Кроме того, в случае победы «Каролины» фамилию Кочеткова могут нанести на трофей в случае специального обращения клуба в НХЛ по этому поводу.

За «Вегас» в нынешнем сезоне выступают нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. 30-летний Барбашев в 16 матчах плей-офф набрал 12 очков (5 + 7) и в случае победы станет трехкратным обладателем Кубка Стэнли после успеха в «Сент-Луисе» (2019) и «Вегасе» (2023). 25-летний Дорофеев в 16 матчах набрал 14 очков (10 + 4) и вместе с одноклубником Бреттом Хауденом является лучшим снайпером плей-офф.

Финальная серия Кубка Стэнли начнется матчами в Роли 3 и 5 июня. 7 и 10 июня игры пройдут в Лас-Вегасе. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что, как и раньше, российские обладатели трофея не смогут привезти его домой.

