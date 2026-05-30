Минимум два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли в 2026 году

За «Каролину» также выступает вратарь Петр Кочетков, который сыграл только девять матчей в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне. 26-летний голкипер будет считаться обладателем Кубка Стэнли, если сыграет как минимум один матч в финальной серии. Кроме того, в случае победы «Каролины» фамилию Кочеткова могут нанести на трофей в случае специального обращения клуба в НХЛ по этому поводу.