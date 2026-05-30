Монтажёр «Звёздных войн» Марсия Лукас скончалась в возрасте 80 лет

Ранее умер лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Музыканту было 46 лет. Коллеги рассказали в соцсетях, что он скончался после операции, не приходя в сознание. За 10 дней до смерти Лагутина экстренно госпитализировали в реанимацию. Причиной резкого ухудшения его состояния стал разрыв аневризмы головного мозга. В этот период рядом с музыкантом находилась его сестра.