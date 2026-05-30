Мошенники предлагают школьникам платную пересдачу экзаменов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов. После того, как будут объявлены баллы, мошенники обещают “договориться” об изменении результатов через “своего человека” в региональной комиссии», — сказал юрист.
Он добавил, что схема усилилась на фоне появления фейков апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта.