Мошенники предлагают школьникам платную пересдачу экзаменов

РИА Новости: мошенники предлагают выпускникам исправление результатов экзаменов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов. После того, как будут объявлены баллы, мошенники обещают “договориться” об изменении результатов через “своего человека” в региональной комиссии», — сказал юрист.

Он добавил, что схема усилилась на фоне появления фейков апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта.