Туристов и собирателей дикоросов в Красноярском крае просят регистрировать маршрут в МЧС

О любом мероприятии на территории Красноярского края, связанном с активными видами туризма, его руководитель обязан поставить в известность ГУ МЧС России по Красноярскому краю по тел. +7 (391) 226−43−09 или по эл. почте: arm8@mchskrsk.ru. До выхода на маршрут руководитель группы заполняет бланк регистрации тургруппы. Заявку о маршруте нужно подать не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала.