Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристов и собирателей дикоросов в Красноярском крае просят регистрировать маршрут в МЧС

Теряются люди всех возрастов, однако больше всего люди пожилого возраста — до 70%.

В МЧС Красноярского края советуют всем, кто отправляется на прогулку или в поход в лес в незнакомой местности, зарегистрировать свой маршрут в ведомстве.

Увеличение числа турпоходов, выездов в лесные массивы, сборов дикоросов, прогулок выходного дня, вероятно, повлечет за собой случаи потери людей, говорят в МЧС.

Теряются люди всех возрастов, однако больше всего люди пожилого возраста — до 70%. Прежде, чем выйти в лес, нужно продумать свой маршрут и сориентироваться на местности. Также необходимо предупредить своих близких о времени возвращения.

Туристические походы необходимо заблаговременно регистрировать, это не займет много времени, зато в экстренной ситуации поможет спасти вашу жизнь и жизни близких вам людей, напоминают в ведомстве. Зарегистрировать поход можно не только на сайте МЧС России, но и в местных пожарно-спасательных частях.

Отправляясь в лес или турпоход обязательно необходимо иметь при себе спички, фонарик, воду, медикаменты, теплую одежду, провиант.

О любом мероприятии на территории Красноярского края, связанном с активными видами туризма, его руководитель обязан поставить в известность ГУ МЧС России по Красноярскому краю по тел. +7 (391) 226−43−09 или по эл. почте: arm8@mchskrsk.ru. До выхода на маршрут руководитель группы заполняет бланк регистрации тургруппы. Заявку о маршруте нужно подать не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше