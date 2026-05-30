Туристов и собирателей дикоросов в Красноярском крае просят регистрировать маршрут в МЧС

В МЧС Красноярского края советуют всем, кто отправляется на прогулку или в поход в лес в незнакомой местности, зарегистрировать свой маршрут в ведомстве.
Увеличение числа турпоходов, выездов в лесные массивы, сборов дикоросов, прогулок выходного дня, вероятно, повлечет за собой случаи потери людей, говорят в МЧС.
Теряются люди всех возрастов, однако больше всего люди пожилого возраста — до 70%. Прежде, чем выйти в лес, нужно продумать свой маршрут и сориентироваться на местности. Также необходимо предупредить своих близких о времени возвращения.
Туристические походы необходимо заблаговременно регистрировать, это не займет много времени, зато в экстренной ситуации поможет спасти вашу жизнь и жизни близких вам людей, напоминают в ведомстве. Зарегистрировать поход можно не только на сайте МЧС России, но и в местных пожарно-спасательных частях.
Отправляясь в лес или турпоход обязательно необходимо иметь при себе спички, фонарик, воду, медикаменты, теплую одежду, провиант.
О любом мероприятии на территории Красноярского края, связанном с активными видами туризма, его руководитель обязан поставить в известность ГУ МЧС России по Красноярскому краю по тел. +7 (391) 226−43−09 или по эл. почте: arm8@mchskrsk.ru. До выхода на маршрут руководитель группы заполняет бланк регистрации тургруппы. Заявку о маршруте нужно подать не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала.