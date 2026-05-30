Участники СВО смогут получить аттестат и поступить в вуз без сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие, завершающие обучение, смогут пройти промежуточную аттестацию и получить документ об образовании без сдачи единого государственного экзамена, при этом сохраняя право сдавать ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения, участник СВО Иван Бондюков.
«Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий. В то же время сохранение права на сдачу ГИА в форме ЕГЭ защищает их конституционное право на конкурентное высшее образование», — сказал Бондюков.
Он уточнил, что этот шаг направлен на максимальное снижение психологической нагрузки на военнослужащих, завершающих обучение.
Это решение демонстрирует бережный и индивидуальный подход государства к защитникам страны, так как военнослужащие часто физически не могут присутствовать в пунктах проведения экзаменов из-за выполнения боевых задач.