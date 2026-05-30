Экс-игрока «Челси» Стерлинга задержали за вождение под наркотиками в Британии

Ранее в Москве задержали полузащитника футбольной Медиалиги Артура Закиева по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 22-летнего игрока заметили с сумкой, в которой находились 10 млн тенге, или около 1,5 млн рублей. Утверждалось, что он должен был обменять деньги, а затем передать ампулы с неизвестным веществом другому человеку. Сам Закиев заявлял, что его ввели в заблуждение и он думал, что перевозит жизненно важное лекарство.