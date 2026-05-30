В Хабаровском районе в селе Гаровка-1 восстановлен проезд по улице Центральная

Коммунальные службы Хабаровского района завершили устранение аварии на теплотрассе.

Источник: Комсомольская правда

В селе Гаровка-1 Хабаровского района полностью восстановлено автомобильное движение по улице Центральной. Там завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе горячего водоснабжения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, порыв водовода был оперативно устранён. В настоящее время специалисты ликвидировали последствия аварии, мешавшие проезду транспорта. Улица Центральная вновь стала доступной для автомобилистов в полном объёме.

Стоит отметить, что окончательное благоустройство территории после раскопок ещё впереди. Восстановление полноценного дорожного покрытия требует времени и соблюдения технологии. Сейчас на месте земляных работ засыпан и выровнен грунт, однако для того чтобы избежать проседания и деформации полотна, необходимо дождаться его естественной усадки. Это стандартная процедура, которая позволяет сделать будущую дорогу более долговечной.

В администрации района пояснили, что укладка асфальтобетонного покрытия будет произведена после завершения процесса стабилизации грунта. Точные сроки будут определены в зависимости от погодных условий и плотности почвы, однако коммунальщики заверили, что постараются выполнить работу в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее в селе Гаровка-1 на участке трассы горячего водоснабжения возникло повреждение, потребовавшее срочного вмешательства ремонтных бригад МУП «Куканское». На время ликвидации порыва и земляных работ проезд транспорта был ограничен. Сейчас подача ресурса потребителям восстановлена, а проезжая часть открыта. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ожиданием усадки грунта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru