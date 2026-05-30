В Красноярском крае родители ответят за купание детей без присмотра взрослых

Одна из обсуждаемых в Законодательном собрании Красноярского края инициатив — на родителей будет возложена ответственность за купание детей без присмотра взрослых. Краевой прокуратурой внесен проект закона, предлагающий поправки в статью 15 закона края «О защите прав ребенка». Документ предусматривает ответственность родителей, организаторов детских мероприятий, предпринимателей за нахождение в водоемах, купание детей, не достигших 14 лет, без присмотра взрослых. Также предложено не допускать купание детей, не достигших 7 лет, без индивидуальных спасательных средств. Необходимость изменений вызвана остротой проблемы гибели на воде в летний сезон. С 2021 года в результате бесконтрольного пребывания на водных объектах в крае утонуло 55 детей разного возраста. Основная причина — отсутствие контроля со стороны взрослых. За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность. Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре, на заседании которого рассматривался вопрос, рассказала, что документ и тема вызвали подробное обсуждение. Он принят в первом чтении.