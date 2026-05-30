Пермским выпускникам рассказали, что делать во время ОГЭ и ЕГЭ при угрозе БПЛА

Во всех пунктах проведения экзаменов действуют стандартные алгоритмы безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии выпускных экзаменов Министерство образования Пермского края разъяснило алгоритм действий для девятиклассников и одиннадцатиклассников в случае угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве подчеркнули, что во всех пунктах проведения экзаменов действуют стандартные алгоритмы безопасности.

Если сигнал тревоги поступил до начала экзамена:

— Экзамен (ЕГЭ или ОГЭ) не начнется до официального отбоя тревоги. Участники будут находиться в безопасном месте в ожидании дальнейших инструкций.

Если сигнал тревоги поступил во время экзамена (после 10:00):

— Работники пункта проведения экзамена обеспечивают организованный выход учащихся из аудитории. Участники берут с собой только паспорт. Все экзаменационные материалы и бланки остаются на рабочих местах.

Время выхода фиксируется на доске, а дверь в аудиторию опечатывается специальной бумажной лентой.

Учеников эвакуируют в заранее определенное безопасное место, которое есть в каждом пункте сдачи экзаменов.

Если сигнал тревоги застал ученика вне пункта проведения экзамена:

— Действовать необходимо по инструкциям педагогов (если на территории школы) или укрыться в ближайшем безопасном месте (если на улице или дома) до отмены опасности.

После отбоя тревоги.

Участники экзамена возвращаются в аудитории. Время, потраченное на эвакуацию, компенсируется: продолжительность написания экзамена продлевается на фактическое время отсутствия.

Сдающий получает право выбора — продолжить выполнение работы или досрочно завершить экзамен. В этом случае работа аннулируется, а выпускник будет повторно допущен к сдаче экзамена в один из резервных дней.

В Министерстве образования также отметили, что если вынужденный перерыв в написании экзамена составит более одного часа, работа может быть досрочно завершена и перенесена на резервный день.

