Пермским выпускникам рассказали, что делать во время ОГЭ и ЕГЭ при угрозе БПЛА

В преддверии выпускных экзаменов Министерство образования Пермского края разъяснило алгоритм действий для девятиклассников и одиннадцатиклассников в случае угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
В ведомстве подчеркнули, что во всех пунктах проведения экзаменов действуют стандартные алгоритмы безопасности.
Если сигнал тревоги поступил до начала экзамена:
— Экзамен (ЕГЭ или ОГЭ) не начнется до официального отбоя тревоги. Участники будут находиться в безопасном месте в ожидании дальнейших инструкций.
Если сигнал тревоги поступил во время экзамена (после 10:00):
— Работники пункта проведения экзамена обеспечивают организованный выход учащихся из аудитории. Участники берут с собой только паспорт. Все экзаменационные материалы и бланки остаются на рабочих местах.
Время выхода фиксируется на доске, а дверь в аудиторию опечатывается специальной бумажной лентой.
Учеников эвакуируют в заранее определенное безопасное место, которое есть в каждом пункте сдачи экзаменов.
Если сигнал тревоги застал ученика вне пункта проведения экзамена:
— Действовать необходимо по инструкциям педагогов (если на территории школы) или укрыться в ближайшем безопасном месте (если на улице или дома) до отмены опасности.
После отбоя тревоги.
Участники экзамена возвращаются в аудитории. Время, потраченное на эвакуацию, компенсируется: продолжительность написания экзамена продлевается на фактическое время отсутствия.
Сдающий получает право выбора — продолжить выполнение работы или досрочно завершить экзамен. В этом случае работа аннулируется, а выпускник будет повторно допущен к сдаче экзамена в один из резервных дней.
В Министерстве образования также отметили, что если вынужденный перерыв в написании экзамена составит более одного часа, работа может быть досрочно завершена и перенесена на резервный день.