Хабаровский край завалило снегом перед началом лета

В Хабаровском крае за два дня до начала лета посёлок Горный и ещё несколько населенных пунктов оказались под снегом. Майская непогода ударила по северным и прибрежным районам, но юг пока миновала, сообщает краевое УГМС.
Снег и мокрый снег пошли ночью и не прекратились днём. По сообщениям очевидцев, сложная обстановка сложилась в посёлках и на дорогах Комсомольского, Советско-Гаванского и Николаевского районов. Водителям приходится пробираться по трассам через снежную кашу и сугробы, особенно тяжело на перевалах.
Всего под удар циклона попали семь территорий: Солнечный, Нанайский, Комсомольский, Николаевский, Ульчский районы, Комсомольск-на-Амуре и район имени Лазо. В краевом центре непогода проявилась мягче — ночью и утром прошёл дождь, температура держалась в пределах 16−18 градусов.
Ранее синоптики и спасатели предупреждали, что 30 мая на востоке Хабаровского края сохранятся осадки в виде мокрого снега, местами возможно его налипание. По долинам рек и на побережье Татарского пролива прогнозировалось усиление ветра с порывами до 18−25 метров в секунду, а в отдельных районах — до 27 метров в секунду.